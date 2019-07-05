ОПЕК+: ГИБКАЯ ДОГОВОРЕННОСТЬ

В начале недели страны ОПЕК+ предсказуемо одобрили продление сделки по сокращению добычи нефти на существующих условиях еще на девять месяцев, до конца марта 2020 года. Важным итогом встреч ОПЕК+ 1-2 июля стало подписание хартии о долгосрочном сотрудничестве. Предполагается, что в этом формате стороны добровольно и регулярно будут корректировать свою политику на нефтяном рынке в зависимости от ситуации. Кроме этого, было озвучено заявление о намерении скорректировать цель сделки по коммерческим запасам нефти в мире до уровня 2010-2014 годов. Корректировка цели по запасам важна для 2020 года и далее, пока для стран ОПЕК+ актуально предусмотренное сделкой сокращение добычи нефти.

По мнению экспертов, продление сделки, по крайней мере, должно помочь избежать профицита добычи на рынке, однако в долгосрочной перспективе неопределенность сохраняется. Договориться о перманентом сдерживании добычи сложно, поскольку многие участники планируют ее наращивать для подъема своей экономики. Вместе с тем, именно гибкость, которую подразумевает хартия, является наиболее сильным инструментом влияния на рынок, нежели один раз и навсегда принятое решение. Сейчас у ОПЕК+ "развязаны руки", чтобы продлять/отменять сделку, по мере необходимости наращивать или сокращать добычу, нивелируя тем самым действие других факторов. В перспективе эту гибкость планируется сохранить.

ЦБ ВЗЯЛСЯ ЗА ФИНТЕХ

Центральной темой прошедшего на этой неделе в Санкт-Петербурге международного финансового конгресса стали заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о предполагающемся реформировании регулирования финсектора. По ее словам, регулятор хотел бы обсудить с финансовым рынком переход к регулированию по видам деятельности, а не по требованиям к юридическим лицам. ЦБ предлагает и другие регуляторные новации. По словам Набиуллиной, ЦБ намерен обсудить с рынком варианты создания института саморегулирования в банковском секторе. Обсуждаются два варианта: чтобы банковские ассоциации начали частично выполнять функцию СРО или создание полноценного института саморегулирования в банковском секторе. Банк России хочет наладить постоянный диалог с рынком по оптимизации регуляторной нагрузки.

Анонсированные новации связаны с тем, что цифровые технологии уже стали главным драйвером роста финансового рынка, но они же являются источником рисков для его традиционных участников, вынуждая банки, МФО и страховщиков конкурировать с новыми финтех-компаниями. Регулятор осознает рост популярности новых технологий и готов взять под свое крыло любые организации, предлагающие финансовые услуги, и даже допустить финтех напрямую к своим кредитам. Без регуляторных новаций все это невозможно, поэтому в перспективе ЦБ может задуматься об отдельном регулировании для высокотехнологичных компаний.

ЛАГАРД ПРОЧАТ В ЕЦБ

Саммит ЕС в среду выдвинул кандидатом на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. Она уже заявила, что на момент выборов временно отказывается от исполнения обязанностей в фонде, ее заменит первый замглавы МВФ Дэвид Липтон. В случае победы на выборах, уже осенью Лагард станет первой в истории женщиной, возглавившей ЕЦБ. Представители европейской правящей элиты называют ее высококлассным персоналом и указывают, что она будет отличной главой еврорегулятора. Таким образом, одна из самых заметных фигур в мире может занять ключевой пост в экономической системе ЕС в эпоху набирающего ход глобального противостояния между США, Китаем и Европой. Тут и понадобится ее "американский" опыт и связи.

Эксперты констатируют, что Лагард – сильный кандидат, но отмечают, что существует гласная и негласная практика ротации кадров по национальной принадлежности. Фундаментально ее назначение вряд ли что-то существенно изменит в монетарной политике ЕЦБ, который сейчас фактически является заложником слабой активности в реальном секторе экономики еврозоны. На фоне возросших внешних рисков для европейской экономики ЕЦБ наверняка придется запускать печатный станок и еще больше смягчать финансовые условия, поэтому вряд ли назначение Лагард изменит вероятность такого сценария. Опыт в руководстве МВФ и на посту министра финансов Франции говорит о ее высоком профессионализме, однако отсутствие экономического образования вызывает некоторые сомнения в способности принимать неоднозначные решения в текущей сложной денежно-кредитной ситуации.

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГАЗ ПРИБЛИЗИЛСЯ К ЕВРОПЕ

Строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) завершено, сообщили в понедельник в пресс-службе госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR). ТАNАР готов к поставкам газа в Европу с 1 июля. Вместе со строящимся Трансадриатическим газопроводом (TAP) он является частью проекта "Южного газового коридора" по доставке азербайджанского газа с каспийских месторождений в Турцию и Европу. Изначально газ по TANAP пойдет в Турцию, а после завершения строительства TAP приблизительно в начале 2020 года – в страны ЕС. Пропускная способность трубопровода TANAP составляет 16 млрд кубометров газа в год, но СМИ писали, что до конца года поставки по нему запланированы лишь в объеме 3 млрд кубометров.

По мнению экспертов, даже в случае выхода на проектную мощность поставки газа в Турцию по TANAP окажутся меньше, чем по одной ветке "Голубого потока" из России. Азербайджанское месторождение газа "Шах Дениз-2", откуда пойдут поставки, не особенно большое, и может обеспечить лишь частичную загрузку трубы. Дозагрузка мощностей возможна газом из Туркмении, но для этого необходимо построить трубопровод через Каспийское море и согласовать все процедуры, что пока является лишь проектом. Что касается дальнейшего пути газа в Европу, то там инфраструктура еще не готова, поэтому пока говорить о максимальных объемах рано. Кроме того, сейчас предложение газа на турецком и европейском рынке велико, и приход дополнительного объема еще сильнее опустит цены. Таким образом, в перспективе азербайджанский газ может стать весомым конкурентом российскому лишь на рынке Турции и южных Балкан.

ДЕЛО "АВТОДОРА"

В четверг генпрокурор Юрий Чайка заявил об уголовном деле о злоупотреблении полномочиями, возбужденном против экс-главы государственного холдинга "Автодор" Сергея Кельбаха из-за масштабных нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье. Как сообщили позже в Следственном комитете (СК) РФ, ущерб по этому делу превышает 2,1 млрд рублей. Бывшему руководителю грозит до десяти лет колонии. По данным следствия, в 2017 году Кельбах незаконно выделил более 2 млрд рублей одной из компаний, занятых в строительстве ЦКАД. По его же указанию, полагает СК РФ, двумя годами ранее та же организация получила из бюджета еще 3,9 млн рублей. Кроме того, экс-глава "Автодора" обвиняется в незаконной выплате еще одной организации 132 млн рублей за разработку документации в рамках того же ЦКАД. Эти работы не были предусмотрены федеральной целевой программой. Сейчас следствие выясняет, не причастен ли подозреваемый к другим коррупционным эпизодам.

Задержан ли Кельбах, пока не сообщается. В начале февраля этого года Счетная палата (СП) сообщила, что строительство ЦКАД отстает от плана. По ее мнению, Автодор" в прошлом году показал худший результат за десять лет своего существования, при этом почти полностью потратив выделенные ему государством 74,8 миллиарда рублей. Компания, по заключению аудиторов, провалила 11 из 12 целевых показателей. В свою очередь, в холдинге ссылаются на изменившиеся законы, которые налагают на строителей новые требования. Именно пробелы в законах и избыток проверок являются главным препятствием для создания качественных дорог в РФ, считает нынешний глава холдинга Вячеслав Петушенко. Все документы о нарушениях на ЦКАД переданы следствию, заверили в "Автодоре".

ЛЕТАЙТЕ В ЧЕХИЮ

На этой неделе началась и до конца лета благополучно завершилась история с отменой полетов в Чехию из Москвы из-за решения этой страны аннулировать разрешения на них. Во вторник "Аэрофлот" отменил ряд рейсов в Прагу из Москвы, об их приостановке сообщила и "Победа". Ограничение полетов российских авиакомпаний в Чехию связано с тем, что авиавластям не удалось достигнуть договоренности по выполнению рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским трассам. Чешская сторона считает ограничение права Czech Airlines совершать рейсы по маршруту нарушением существующих договоренностей. Подчеркивается, что ответные меры были приняты в соответствии с соглашением о воздушном транспорте от 1966 года.

Позднее Минтранс Чехии сообщил, что власти республики разрешили авиакомпаниям РФ возобновить полеты до 7 июля после аналогичного решения российской стороны. На возвращение туристов из Чехии ситуация не повлияла – все шло согласно графику. По итогам переговоров министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между странами и последующем продолжении переговоров до конца лета. В ходе консультаций будут обсуждаться рамки дальнейшего сотрудничества на последующий период. Продление "статус кво" было сделано, чтобы граждане могли планировать поездки в высокий туристический сезон. Это актуально как для путешественников, так и для туристического рынка Чехии. Ежегодно в эту страну едут до полумиллиона российских туристов при общей доле въездного туризма в 10 млн человек.

"АВТОВАЗ": ВЫНУЖДЕННЫЕ КАНИКУЛЫ

"Автоваз" во вторник сообщил, что с 3 июля вынужденно приостановит производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске, объяснив простой нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны завода "Автокомпонент". Причиной прекращения поставок комплектующих является разногласие в ценах на детали. Существующий уровень цен не позволяет покрывать расходы, связанные с производством комплектующих и их поставкой на конвейер "Автоваза", объяснили в "Автокомпоненте", добавив, что переговоры длятся с октября прошлого года.

В итоге стороны достигли компромисса в кратчайшие сроки – уже 4 июля "Автокомпонент" начал отгрузку комплектующих для "Автоваза". В четверг вечером "Автоваз" сообщил, что 5 июля возобновит производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске после приостановки. Отмечалось, что поставки комплектующих "возобновляются без дополнительных условий", однако подробностей не последовало. На авторынке ситуация никак не сказалась, поскольку на складах дилеров хранятся как минимум месячные запасы продукции. Кроме того, продажи автомобилей сейчас не растут, а снижаются. По данным самого "Автоваза", в июне они сократились на 2%. Ассоциация европейского бизнеса считает рост российского авторынка в 2019 году нереалистичным – в лучшем случае, будет нулевой результат.