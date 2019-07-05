КИЕВ, 5 июл — ПРАЙМ. Международные резервы Украины за июнь увеличились на 6,4% и составляют 20,6 миллиарда долларов, сообщила в пятницу пресс-служба Национального банка.

"По состоянию на 1 июля 2019 международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 20,6 миллиарда долларов. В июне они выросли на 6,4%", — говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что рост произошел благодаря прежде всего размещению правительством еврооблигаций и покупке Национальным банком валюты на межбанковском рынке.

По данным регулятора, объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.