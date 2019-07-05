МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. "Русал" и американский холдинг Braidy Industries Inc заключили юридически обязывающее соглашение по созданию совместного предприятия (СП) для производства продукции плоского проката для американской автомобильной промышленности в Ашленде (штат Кентукки, США), говорится в сообщении "Русала".

"Русал" и Braidy Industries Inc. в апреле заявили о намерении создать СП по производству 500 тысяч тонн ленты горячего проката и 300 тысяч тонн готовой продукции холодного проката в год. В обмен на вложенные инвестиции "Русал" получит 40% в новом заводе. 60% будут принадлежать Braidy Industries. Ожидается, что инвестиции "Русала" в проект будут ограничены 200 миллионами долларов.

Параметры подписанного соглашения соответствуют ранее озвученным. В рамках подписанного пакета документов также предусматривается поставка примерно 200 тысяч тонн алюминия ежегодно в течение 10 лет после строительства прокатного стана и его запуска.

В "Русале" назвали участие в СП важной стратегической инвестицией, которая позволит обеспечить бесперебойную работу строящегося завода компании в Тайшете. "Обеспечение загрузки крупнейшего предприятия региона означает не только сохранение существующих рабочих мест, но и создание новых возможностей для малого и среднего бизнеса", — сообщили РИА Новости в "Русале".

Американский рынок в компании называют уникальным с точки зрения темпов роста спроса на алюминий и особенно прокатную продукцию. "Это в первую очередь касается одного из самых быстро растущих сегментов – автомобилестроения, под нужды которого и заточено производство СП. Кроме того, это открывает дополнительные возможности для увеличения поставок российского металла на американский рынок, что позволит обеспечить востребованность металла, производимого на сибирских заводах "Русала", — добавил представитель компании.