МОСКВА, 5 июл /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы завершили пятницу в минусе на фоне сообщений о росте безработицы в США, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,16%, до 26922,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,1%, до 8161,79 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,18%, до 2990,41 пункта.

В пятницу стало известно, что уровень безработицы в США в июне вырос до 3,7% в сравнении с показателем мая в 3,6%. Эксперты ожидали сохранения показателя на уровне предыдущего месяца. Между тем, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях в июне увеличилось на 224 тысячи, хотя инвесторы ожидали рост только на 160 тысяч.

Публикация статистики по рынку труда позволила некоторым экспертам поставить под сомнение возможность резкого снижения учетной ставки Федрезервом на заседании в конце июля.

"Я не думаю, что изменение (ставки) ФРС будет основано на одном лишь отчете по рынку труда. Рынок оценивает возможность снижения ставки в 100%. ФРС загнана в угол, потому что ожидания очень высоки", — сказал, между тем, старший рыночный стратег TD Ameritrade Джей Джей Кинахан агентству MarketWatch.