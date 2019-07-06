ТУЛУН (Иркутская область), 6 июл — ПРАЙМ. Бюджету Иркутской области будет предоставлена субсидия на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям затрат на на уплату процентов по кредитам, рассказал на правкомиссии вице-премьер Виталий Мутко.

"Также будет предоставлена субсидия бюджету Иркутскои? области на возмещение сельскохозяи?ственным товаропроизводителям затрат на уплату процентов по кредитам (заи?мам) и лизинговые платежи, а также оказания поддержки в проведении работ, направленных на восстановление посевных площадеи?", — сказал Мутко.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным, в результате паводка погибли 22 человека. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.