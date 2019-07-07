МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Около 90% жителей Украины перешли на "решим экономии", сообщает украинская газета "Сегодня" со ссылкой на опрос Research & Branding Group.

"Из-за сложного материального положения основная масса украинцев – примерно 91% опрошенных – перешла на режим экономии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что среднестатистическая украинская семья экономит по четырем-пяти статьям семейного бюджета. На отпуске экономят 54% опрошенных, на одежде и обуви — 52%, на продуктах питания — 48%. Кроме того, 39% украинцев экономят и на коммунальных платежах, пишет издание.

Отдельно упоминаются траты пожилых украинцев. Так, по результатам опроса, на который ссылается издание, чаще всего они экономят на продуктах — 68%, на лечении и медикаментах — 57%, на коммунальных платежах — 48%, на средствах связи — 21%.

"Сегодня" отмечает, что опрос, в котором участвовал 2001 респондент по всей Украине, проводился с 21 по 30 мая. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,2%, сообщает издание.