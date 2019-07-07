МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Объем производства продукции сельского хозяйства России в 2019 году может вырасти в пределах 1% в сопоставимых ценах в сравнении с предыдущим годом или быть еще выше, в случае благоприятных экономических и погодных условий, следует из Национального доклада о ходе и реализации госпрограммы развития сельского хозяйства.

"С учетом прогнозируемых объемов производства продукции растениеводства и животноводства в 2019 году прогнозируется положительная динамика развития сельского хозяйства. Индекс производства продукции сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий) в 2019 году по отношению к уровню 2018 года в зависимости от складывающейся экономической ситуации и погодных условий ожидается в размере 100-101%… При благоприятных экономических и погодных условиях прогнозные показатели по росту продукции сельского хозяйства могут быть выше", — говорится там.

В проекте документа, который обсуждался в мае с участниками отрасли, прогноз производства сельхозпродукции находился на том же уровне.

При этом, согласно документу, объем производства растениеводческой продукции в 2019 году может остаться практически на уровне прошлого года, возможный рост оценивается в пределах 0,5%. В частности, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур может снизиться на 4,4%, до 108,3 миллиона тонн, валовой сбор сахарной свеклы — на 4,8%, до 40,1 миллиона тонн, семян подсолнечника — на 21,4%, до 11,3 миллиона тонн. Сбор картофеля может уменьшится на 1,3%, до 22,1 миллиона тонн, овощей — вырасти на 4,4%, до 14,2 миллиона тонн.

В то же время рост производства продукции животноводства по итогам 2019 года может составить 1,5%-1,7%. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий ожидается в объеме 15,2 миллиона тонн, в том числе производство на убой крупного рогатого скота — на уровне 2,8 миллиона тонн, свиней — 5 миллионов, птицы — 6,7 миллиона, овец и коз — 0,5 миллиона тонн. Производство яиц в хозяйствах всех категорий ожидается в объеме 45,3 миллиарда штук, шерсти — 57,2 тысячи тонн.

Наконец, производство сырого молока по итогам года прогнозируется в объеме 31,1 миллиона тонн, на уровне прошлого года. "Продолжающееся снижение производства молока в хозяйствах населения планируется компенсировать за счет ввода новых и реконструкции существующих объектов в молочном скотоводстве, а также выделения дополнительных грантов на создание крестьянских фермерских хозяйств (КФХ)", — поясняется в докладе.