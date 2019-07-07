МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году, сообщает РБК.

Так, рост цен на пшено и капусту составил 73,6% и 72,8% соответственно, что в 17 раз выше уровня инфляции. Цены на сахар и яйца поднялись на 28,3% и 25,9% в 2018 году. Стоимость газомоторного топлива (преимущественно бензин) возросла на 30,8% — основным драйвером роста стало значительное повышение ценовой конъюнктуры нефтяного рынка.

Лидером среди товаров, цены на которые сильнее всего снизились по итогам 2018 года, оказалась гречневая крупа: она подешевела на 15,8% в годовом выражении.

При этом в 2019 году сахар и яйца стали лидерами падения цен: средняя стоимость яиц в мае 2019 года с начала года снизилась на 15,5%, а сахара — на 3,7%. А потребительские цены на бензин с начала 2019 года выросли лишь на 0,7%. Подробных данных в разбивке по всем товарам пока нет.