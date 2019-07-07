ТЫНДА (Амурская область), 7 июл — ПРАЙМ. РЖД в воскресенье открыли движение по новому второму пути на перегоне Лена – Восточная – Предленский Байкало-Амурской магистрали (БАМ) с новым мостом через реку Лена, передает корреспондент РИА Новости.

В Тынде 7 июля проходят торжественные мероприятия, посвященные 45-летию БАМ. Построенный в 1975 году однопутный железнодорожный мост через Лену являлся сдерживающим фактором для увеличения объемов грузовых перевозок. Мост с двумя путями позволит увеличить пропускную способность участка Лена – Северобайкальск и обеспечит динамично растущий грузооборот по Байкало-Амурской магистрали и всему Восточному полигону.

"Строительство второго железнодорожного моста через реку Лена осуществлялось по программе развития Восточного полигона. Одновременно на прилегающих перегонах велось строительство вторых железнодорожных путей", — говорится в материалах РЖД к мероприятию.

После ввода в эксплуатацию нового моста провозная способность железной дороги на этом участке будет увеличена до 34,5 миллиона тонн в год с 26,9 миллиона тонн.

Протяженность нового сооружения составляет 417 метров. Мост включает в себя четыре пролетных строения длиной от 45 до 132 метров. Это единственный железнодорожный мост через Лену. Он располагается в городе Усть-Кут на перегоне Лена-Восточная – разъезд Чудничный.

БАМ пересекает 11 крупных рек, а всего на магистрали более 2,2 тысячи больших, средних и малых мостов.