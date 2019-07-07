МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Незаконно перевозящие мигрантов неправительственные организации (НПО) привлекают все больший людей в Европу и подвергают их опасности, заявил экс-канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

"Я лично считаю неправильным, когда НПО участвуют в незаконной перевозке людей в Европу. Они только вызывают ложные надежды и, возможно, непреднамеренно вовлекают ещё больше людей в опасность", — заявил Курц.

"Пока спасение в Средиземном море связано с (получением) билета в Центральную Европу, все больше людей будет отправляться в путь", — предостерег экс-канцлер.

"Если мы гарантируем, что любой, кто отправится незаконно (в Европу), будет возвращен в страну происхождения или в страну транзита, мы остановим нелегальную миграцию, уничтожим бизнес контрабандистов и, что самое важное, положим конец тому, что люди тонут в Средиземном море", — подчеркнул Курц.

Европа переживала в последние годы самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. Мигранты проникали в Европу по нескольким маршрутам, в том числе через Восточное и Западное Средиземноморье. В январе общеевропейское пограничное агентство Frontex сообщило, что число выявленных случаев незаконного пересечения внешних границ ЕС оказалось в прошедшем году самым низким за последние пять лет. В июне исполнительный директор Frontex Фабрис Лежжери заявил, что ситуация с незаконным пересечением внешних границ ЕС значительно улучшилась.