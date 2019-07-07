ТЫНДА (Амурская область), 7 июл /ПРАЙМ/. Минтранс России планирует провести переговоры с Чехией о дальнейших полетах между странами до сентября 2019 года, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Минтранс РФ 4 июля сообщал, что Россия предложила перенести окончательное решение о формате дальнейшего сотрудничества в области авиасообщения на сентябрь. Представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка позднее в этот же день сообщил РИА Новости, что министерства транспорта Чехии и РФ договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между обеими странами и до конца лета продолжат переговоры для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

"Сентября ждать не будем. Диалог с чешскими коллегами будем продолжать постоянно, чтобы не было каких-то экстренных ситуаций", — сообщил Дитрих в воскресенье.

"Аэрофлот" 2 июля текущего года отменил ряд рейсов в Прагу из Москвы из-за решения Чехии аннулировать разрешения на полеты. О приостановке полетов в Чехию сообщила и "Победа". Ограничение полетов российских авиакомпаний в Чехию связано с тем, что авиавластям не удалось достигнуть договоренности по выполнению рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским трассам. Позднее Минтранс Чехии сообщил, что власти республики разрешили авиакомпаниям РФ возобновить полеты до 7 июля после аналогичного решения российской стороны.