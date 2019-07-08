МОСКВА, 8 июл /ПРАЙМ/. Реализация налогового маневра в нефтяной отрасли РФ приведет к тому, что средняя розничная цена на бензин в 2019 году составит 48,36 рубля за литр, а в 2024 году — 51,41 рубля за литр, следует из "Мониторинга экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития", подготовленного экспертами Института Гайдара и РАНХиГС.

В 2019 году в России стартовало завершение налогового маневра в нефтяной отрасли, предусматривающее постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки НДПИ. Эксперты подсчитали итоговый эффект от этих мер. По расчетам исследования, в 2020 году средняя розничная цена на бензин составит 48,97 рубля за литр, в 2021 году — 49,58 рубля за литр, в 2022 году — 50,19 рубля за литр, в 2023 году — 50,80 рубля за литр. Прирост суммарных поступлений в бюджет в 2019 году составит 0,49% ВВП, а к 2024 году достигнет 3,49% ВВП, отмечается в исследовании.

При этом эксперты предложили альтернативный вариант налогового маневра в этой отрасли в те же годы. В частности, он предполагает не постепенное обнуление экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а единовременную отмену в 2019 году. Одновременно с отменой экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты повышается ставка НДПИ на величину, эквивалентную снижению экспортной пошлины на нефть, говорится в документе.

"Для поддержания отрасли на среднем уровне до реформы вводится субсидия НПЗ. Субсидия выдается всем НПЗ пропорционально объемам входящей нефти. Размер суммарной субсидии линейно снижается до полной отмены в 2024 году. Ставки акцизов снижаются таким образом, чтобы розничные цены росли в пределах инфляции", — отмечают эксперты.

Этот вариант, по их мнению, даст больший суммарный итоговый бюджетный эффект за 6 лет, снизит затраты на субсидирование отечественной нефтепереработки, уменьшит рост цен на нефтепродукты на розничном рынке. В частности, в этом варианте предполагается средняя розничная цена на бензин в 2019 году на уровне 47,91 рубля за литр, в 2024 году — 48,67 рубля за литр.

"Кроме того, этот вариант предполагает отсутствие "ручного регулирования" рынка нефтедобычи и производства нефтепродуктов, что снижает неопределенность для инвесторов и предпринимателей, а небольшой рост внутренних цен на нефть и нефтепродукты способствует более бережному использованию ресурсов. Однако при реализации данного варианта снизятся поступления в дорожные фонды — за счет уменьшения акцизных платежей. В качестве альтернативы их пополнения возможно использовать межбюджетные трансферты и/или целевое финансирование", — говорится в документе.