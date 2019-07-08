МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Регионами России с самыми высокими доходами населения стали Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа. Об этом сообщается в результатах исследования, проведенного РИА Новости.

Четвертое и пятое место занимают занимают Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

В топ-10 также вошли:

Сахалинская область

Москва



Московская область



Санкт-Петербург



Республика Татарстан.

Скромнее всех в плане доходов живут граждане в Тыве, республике Алтай и Калмыкии.

Доля жителей, находящихся за чертой бедности, выше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке.

Больше всего граждан за чертой крайней бедности живут в Тыве и Ингушетии.

В 15 субъектах РФ доля бедных составляет менее 10%. Главным образом это регионы с высокими доходами.

Для расчета рейтинга субъектов РФ по доходам жителей авторы исследования использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана — уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном регионе страны в прошлом 2018 году.

Дополнительными критериями выступают доля населения за чертой бедности и за чертой крайней бедности.