ВАШИНГТОН, 8 июл — ПРАЙМ. Глава МВФ Кристин Лагард во вторник неожиданно для всех временно сложила с себя полномочия, став кандидатом на пост главы ЕЦБ. Эксперты спорят, кто станет новым руководителем главной кредитной организации мира: многие склоняются к мысли, что пост займет кандидат из Западной Европы, но совсем отметать возможность прихода представителя Восточной Европы тоже не стоит, так как лидеры восточноевропейских стран недовольны слабым представительством в системе управления ЕС и в мировых институтах. "Американская француженка": Европейский ЦБ может возглавить директор МВФ Лагард

Лидеры ЕС на саммите во вторник договорились выдвинуть на пост главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая с 2011 года занимает должность директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ). В тот же день она заявила, что приостанавливает работу в МВФ на время рассмотрения ее кандидатуры, а в самом фонде сообщили, что временным директором станет первый заместитель Дэвид Липтон.

Если кандидатуру Лагард утвердят на новом посту, перед европейскими чиновниками встает непростая задача, кого выдвинуть вместо нее в МВФ. Как пояснил РИА Новости источник в фонде, "смотреть нужно именно в сторону Европы", у которой с группой Всемирного банка есть негласный договор: главой Всемирного банка обычно становится американец, а МВФ как правило руководит европеец. Недавно эту традицию, которой без малого полвека, продолжил бывший чиновник американского минфина Дэвид Малпасс, ставший главой Всемирного банка в апреле.

ВОСТОК ИЛИ ЗАПАД?

Нарушать традицию, судя по всему, европейские чиновники не собираются. Агентство Блумберг со ссылкой на свои источники сообщило в пятницу, что члены правительств европейских стран обсуждают выдвижение на пост руководителя МВФ главу Банка Англии Марка Карни. Он возглавляет Банк Англии с 2013 года, а до этого руководил Банком Канады.

По словам одного из источников, министры финансов европейских стран могут попытаться договориться о кандидатуре на пост главы МВФ на заседании на этой неделе. Отмечается, что помимо Карни есть и другие кандидаты.

По данным другого авторитетного издания Financial Times, иные возможные кандидаты на этот пост — это 71-летний бывший глава ЕЦБ Марио Драги (однако газета сомневается в его заинтересованности) и министр финансов Великобритании Джордж Осборн, который в беседе со своими друзьями не исключил выдвижения своей кандидатуры, отмечает газета.

Есть вероятность, что впервые кандидатом станет и представительница Восточной Европы — уроженка Болгарии Кристалина Георгиева, которая зарекомендовала себя как яркий оратор и участник весенних и осенних встреч группы Всемирного банка. Сейчас Георгиева — главный исполнительный директор Всемирного банка.

СЮРПРИЗЫ НЕ ИСКЛЮЧЕНЫ

Эксперт американского института CSIS и старший экономист Smith's Research & Gradings Скотт Макдоналд считает, что не исключено выдвижение и других кандидатов, например, от Китая или Восточной Европы. При этом он уверен, что вряд ли Китаю удастся добиться достаточной поддержки своего представителя. Поэтому эксперт склоняется к мысли, что это все-таки будет европеец.

"Что касается кандидатуры Карни, то он очень выгодно смотрится на фоне остальных, поскольку зарекомендовал себя как профессионал и хороший управляющий английским ЦБ", — отмечает собеседник агентства.

Владимир Рожанковский из компании "Международный финансовый центр", напротив, считает, что Китай и Индия с их голосами вряд ли захотят что-то менять в МВФ. "Они — консерваторы, поэтому будут голосовать за "западников", — говорит он.

Эксперт призывает дождаться решения по ЕЦБ. Если кандидатуру Лагард не утвердят, она вернется в МВФ и станет добиваться выдвижения на новый срок, уверен Рожанковский.

Тем не менее не исключено, что предпочтение всё-таки будет отдано кандидату из Восточной Европы. Ведь, как отмечается в сообщении Европарламента, в ходе обсуждений во вторник поднимался вопрос "об отсутствии (достаточного) представительства восточноевропейских стран" в решении общеевропейских проблем.