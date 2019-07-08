МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в мае вырос на 0,3% по сравнению с апрелем, сообщает министерство экономики и технологий страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста индикатора на 0,4%.

При этом оценка за апрель была пересмотрена до минус 2% с минус 1,9% в месячном выражении.

В годовом выражении объем промышленного производства в Германии сократился в мае на 3,7%.

Промышленное производство в Германии, исключая энергетический и строительный сектор, в мае выросло на 0,9% к апрелю. Объем производства товаров производственно-технического назначения вырос на 2%, а потребительских товаров — на 1,1%.