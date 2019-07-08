МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-мае 2019 года снизилось на 2,83%, или на 2,3 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 79,1 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).

Экспорт России в январе-мае сократился на 2,1% в годовом выражении и составил 173,6 миллиарда долларов, импорт снизился на 1,5% — до 94,5 миллиарда долларов. Таким образом, по данным таможенной статистики, в январе-мае внешнеторговый оборот России составил 268,1 миллиарда долларов, снизившись на 1,9% к аналогичному периоду прошлого года.

Основой российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические товары. Их удельный вес в товарной структуре экспорта составил 65,3% (в январе-мае 2018 года — 64%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 69,6% (годом ранее — 67,8%), в страны СНГ — 34,3% (37,4%).

В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них в январе-мае составила 9,5% (в январе-мае 2018 года — 10,5%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 9% (в январе-мае прошлого года — 10,2%), в страны СНГ — 13,1% (12,6%).

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование — 45,8% против 46,4% годом ранее. В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 49% (в январе-мае 2018 года — 49,7%), из стран СНГ — 19,9% (20,7%). Стоимостный объем ввоза этой продукции снизился на 3,6% в годовом выражении, в том числе, механического оборудования — на 8,7%, электрического оборудования — на 4,3%, инструментов и оптических аппаратов — на 3%. Физический объем импорта грузовых автомобилей вырос на 30,3%, объем поставок легковых автомобилей увеличился незначительно — на 0,5%.

В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Евросоюз как крупнейший экономический партнер страны. На его долю в январе-мае приходилось 42,6% российского товарооборота (в январе-мае 2018 года — 44,2%), на страны АТЭС — 31,6% (29,3%), на страны СНГ — 11,9% (11,9%), на страны ЕАЭС — 8,2% (8,4%).