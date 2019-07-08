МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов в зоне евро в июле опустился до минус 5,8 пункта с минус 3,3 пункта в июне, что стало минимумом с ноября 2014 года, свидетельствуют данные исследовательской группы Sentix.

При этом опрошенные агентством Рейтер аналитики прогнозировали, что индикатор поднялся до 0,3 пункта.

Sentix также сообщила, что индекс доверия инвесторов к крупнейшей экономике зоны евро — Германии — в отчетном месяце опустился до минимума с ноября 2009 года. "Рецессия в Германии кажется неизбежной", — отмечается в релизе.

Индекс доверия инвесторов Sentix рассчитывается одноименной исследовательской группой. Он отражает уровень доверия инвесторов к экономическим перспективам региона. Рост индекса свидетельствует о положительных тенденциях в экономике. Снижение индекса негативно влияет на фондовый рынок зоны евро.