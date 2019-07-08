МОСКВА, 8 июл — Dow Jones. Президент США Дональд Трамп в последние годы не раз возмущался укреплением доллара, однако американская валюта продолжала расти. Теперь доллар, похоже, созрел для снижения, но аналитики полагают, что это снижение будет медленным.

Индекс доллара WSJ, который отслеживает стоимость валюты США против корзины из 16 других валют, снизился на 1,1% от недавних пиков, хотя и подскочил в пятницу на позитивных данных о рабочих местах. Это падение произошло на фоне сокращения чистых длинных позиций по американской валюте: по данным Комиссии по срочной биржевой торговле США и Scotiabank, они достигли минимального уровня за год.

Трамп неоднократно заявлял, что сильный доллар ставит США в невыгодное положение в конкуренции с другими странами, критикуя другие страны за то, что они допускают ослабление собственных валют по отношению к американскому доллару.

Начавшееся снижение доллара может ускориться в случае смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, о котором центральный банк США недавно сигнализировал. Понижение процентных ставок, как правило, ослабляет доллар, делая его менее привлекательным для инвесторов, ищущих активы с высокой доходностью.

Между тем выход в пятницу более сильного, чем ожидалось, отчета о рынке труда заставил некоторых трейдеров пересмотреть свои прогнозы существенного понижения процентных ставок в этом году. Теперь рынки будут с особым вниманием изучать ожидаемые на этой неделе протоколы последнего заседания ФРС, а также данные по инфляции.

В то же время некоторые аналитики полагают, что США могут начать активнее добиваться прекращения другими странами политики, направленной на ослабление собственных валют против доллара.

Министерство финансов США недавно расширило список стран для мониторинга в связи с подозреваемыми валютными манипуляциями, а также изменило некоторые из критериев, используемых для оценки недобросовестной практики. На основании новых критериев список, который уже включал Китай, Германию, Южную Корею и Японию, дополнили еще пять стран: Италия, Ирландия, Малайзия, Сингапур и Вьетнам.

Дополненный список вошел в состав полугодового валютного отчета Министерства финансов, используемого для противодействия ослабления валют другими странами, что делает их экспорт более дешевым для покупателей в США. В список вносятся страны, которые занимаются активными интервенциями на валютных рынках, имеют крупное положительное сальдо в торговле с США и крупное общее положительное сальдо текущего счета платежного баланса.

В своем недавнем отчете аналитики Standard Chartered отметили ослабление доллара в последние три периода правления администраций, представляющих Республиканскую партию США. Они называют это результатом склонности республиканских президентов (включая Дональда Трампа) к смягчению налогово-бюджетной политики.

"Похоже, что есть все основания ожидать долгосрочного ослабления доллара и что это ослабление вот-вот начнется, — говорит главный стратег-аналитик Standard Chartered Стивен Бэрроу. – Мы продолжаем придерживаться точки зрения, что в день завершения срока президентских полномочий Трампа доллар будет слабее, чем в день его начала".

— Автор Ira Iosebashvili, ira.iosebashvili@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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