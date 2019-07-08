МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Инфляция в РФ в июне замедлилась до 4,7% в годовом выражении, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Информация приводится со ссылкой на Росстат. При этом Росстат пока официально не публиковал данные по инфляции за июнь.

Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на прошлой неделе говорила, что наблюдаемое в июне замедление инфляции вызвано опережающим сезонным фактором — хорошей погодой, которая ускорила доставку урожая на рынок и вызвала раннее снижение цен на овощи. По ее словам, этот эффект может проявиться и в июле.

В мае инфляция, по данным Росстата, составляла 5,1% в годовом выражении.