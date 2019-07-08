МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Инфляция в РФ в месячном выражении в июне снизилась до нулевого уровня после 0,3% в мае, в годовом — замедлилась до 4,7%, следует из сообщения Росстата.

"В июне 2019 года по сравнению с маем 2019 года индекс потребительских цен составил 100,0%, по сравнению с декабрем 2018 года – 102,5%", — говорится в сообщении. При этом в годовом выражении показатель замедлился до 4,7% после 5,1% в мае.

В июне в 10 субъектах РФ прирост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 0,3% и более, самый заметный – в Еврейской автономной области (0,9%) в результате увеличения цен на услуги на 2,9%.

Вместе с тем в 17 субъектах РФ (кроме автономных округов, входящих в состав области) потребительские цены снизились по сравнению с предыдущим месяцем на 0,3% и более, заметнее всего – в Севастополе (на 1%) в результате удешевления продовольственных товаров в среднем на 2%.

В Москве цены выросли за месяц на 0,2%, в Санкт-Петербурге – на 0,1%, с начала года в обоих городах – на 2,8%.

Данные Росстата совпали с прогнозом Минэкономразвития. В середине июня глава департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Полина Бадасен сообщила, что министерство допускает нулевую инфляцию в РФ в июне и ожидает замедления годовой инфляции до 4,6-4,7%.

Официальный прогноз правительства РФ по инфляции на 2019 год составляет 4,3%. Банк России в июне снизил прогноз по инфляции на 2019 год до 4,2-4,7% с 4,7-5,2%. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в начале июня говорил, что инфляция в России по итогам года может оказаться и ниже 4%.

По данным Росстата, продовольственная дефляция в РФ в июне в месячном выражении составила 0,5%, снижение цен на продовольственные товары по сравнению с предыдущим месяцем произошло впервые с сентября прошлого года.

При этом последний раз продовольственная дефляция в июне наблюдалась в 2015 году: по данным статистического ведомства, тогда цены на продукты сократились на 0,45% по сравнению с маем.

Цены на продовольственные товары в июне 2019 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 3%, по сравнению с июнем 2018 года — на 5,5%. Рост цен на продукты без учета плодоовощной продукции в июне составил 0,1% к маю текущего года (по сравнению с декабрем 2018 года — 1,8%, к июню прошлого года — 5,6%).