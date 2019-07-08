МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. ЦБ РФ не видит необходимости в служебном расследовании после публикации данных об инфляции раньше официального опубликования Росстатом: информация была доступна на сайте статведомства с утра, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин поручил Росстату и ЦБ провести служебное расследование в связи с публикацией данных по инфляции за июнь в РФ раньше времени, назвав этот факт недопустимым.

"Информация о месячной инфляции за июнь была размещена Банком России в 15:00 мск 8 июля на своем официальном сайте на основе публикации на сайте Росстата (в разделе "Официальная статистка/Потребительские цены/Центральная база статистических данных"). Соответствующая информация на сайте Росстата была доступна для внешних пользователей с утра 8 июля. В связи с этим необходимости в служебном расследовании в Банке России нет", — говорится в ответе ЦБ на запрос агентства.

Банк России ранее в понедельник со ссылкой на Росстат сообщил, что инфляция в стране в июне замедлилась до 4,7% в годовом выражении. При этом Росстат на тот момент официально не публиковал данные по инфляции за июнь. Официальную статистику Росстат публикует в регламентированное время. Данные по инфляции за июнь опубликованы в 16:00.