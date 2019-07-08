МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин поручил Росстату и ЦБ провести служебное расследование в связи с публикацией данных по инфляции за июнь в РФ раньше времени, назвав этот факт недопустимым.

Банк России ранее в понедельник со ссылкой на Росстат сообщил, что инфляция в стране в июне замедлилась до 4,7% в годовом выражении. При этом Росстат на тот момент официально не публиковал данные по инфляции за июнь. Официальную статистику Росстат публикует в регламентированное время. Данные по инфляции за июнь пока не были опубликованы.

"Это абсолютно недопустимо. Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу", — сказал Орешкин, слова которого приводит пресс-служба министерства.