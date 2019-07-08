МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Оборот торговли между Россией и Украиной в январе-мае 2019 года составил 5,72 миллиарда долларов, сократившись на 2,3% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Экспорт РФ на Украину составил 3,7 миллиарда долларов (рост на 2%), импорт в РФ из Украины — 2,02 миллиарда долларов (снижение на 1,1%).

Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ осталась на уровне прошлого года — 2,2%.