Оборот торговли РФ и Украины в январе-мае сократился на 2,3%
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Оборот торговли между Россией и Украиной в январе-мае 2019 года составил 5,72 миллиарда долларов, сократившись на 2,3% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
Экспорт РФ на Украину составил 3,7 миллиарда долларов (рост на 2%), импорт в РФ из Украины — 2,02 миллиарда долларов (снижение на 1,1%).
Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ осталась на уровне прошлого года — 2,2%.
https://1prime.ru/state_regulation/20190708/830141295.html