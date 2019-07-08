МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Публикация на сайте Росстата данных по инфляции в РФ в июне ранее официального опубликования произошла по вине одного из подведомственных учреждений статистического ведомства, сообщила пресс-служба Росстата.

Банк России ранее в понедельник со ссылкой на Росстат сообщил, что инфляция в стране в июне замедлилась до 4,7% в годовом выражении. При этом Росстат на тот момент официально не публиковал данные по инфляции за июнь. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин поручил Росстату и ЦБ провести служебное расследование в связи с публикацией данных раньше времени, назвав этот факт недопустимым. Вслед за этим комментарием Орешкина ЦБ РФ заявил, что информация по динамике потребительских цен была доступна на сайте статведомства с утра понедельника и необходимости в служебном расследовании со своей стороны не видит.

"Росстат информирует о том, что публикация данных об уровне инфляции в июне ранее запланированного времени произошла по вине одного из подведомственных учреждений, направивших данные в Единую базу статистической информации (ЕБСД) до ее окончательного подтверждения", — сообщили в Росстате.

В ведомстве указали на то, что сбои такого рода происходили и ранее, в связи с чем принято решение разработать сквозной регламент опубликования данных.

"Это позволит снизить вероятность несанкционированного распространения информации и обеспечить ее полную верификацию. В настоящее время в Росстате начала действовать программа повышения внутренней эффективности, и улучшение процедуры публикации данных станет одним из важных шагов на этом пути", — подчеркнули в статведомстве.

Официальную статистику Росстат публикует в регламентированное время. Данные по инфляции за июнь опубликованы в 16:00 мск 8 июля.