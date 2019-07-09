МОСКВА, 9 июл /ПРАЙМ/. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во вторник представит в Госдуме отчет о работе ведомства в 2018 году.

В прошлом году Кудрин сменил на посту председателя ведомства Татьяну Голикову, которая заняла должность вице-премьера РФ. Кандидатуру Кудрина на этот пост 21 мая внес президент РФ Владимир Путин, а 22 мая он был назначен председателем контрольного ведомства. В палате в прошлом году также произошла смена четырех аудиторов, что составляет треть аудиторского состава. Это станет вторым для Кудрина отчетом в нижней палате парламента.

Согласно отчету, сумма выявленных Счетной палатой РФ нарушений и недостатков при поступлении и использовании бюджетных средств в 2018 году снизилась более чем вдвое по сравнению с 2017 годом и составила 772,7 миллиарда рублей, при этом их общее количество выросло примерно в 1,5 раза и превысило 9 тысяч.

Больше всего нарушений в 2018 году было выявлено при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – на 294,6 миллиарда рублей, сумма нарушений при формировании и исполнении бюджетов составила 268,2 миллиарда рублей, нарушений при ведении бухгалтерского учета и отчетности — 95 миллиардов рублей. На неэффективное использование федеральных и иных ресурсов пришлось 70,7 миллиарда рублей, и еще 44,2 миллиарда рублей — на иные нарушения.

Аудиторы Счетной палаты в 2018 году возбудили 81 дело об административных нарушениях, по итогам рассмотрения которых суды привлекли к ответственности 41 лицо и наложили штрафов на 85 миллионов рублей. Кроме того, за отчетный период ведомство направило 120 материалов в правоохранительные органы, которые в итоге привлекли к дисциплинарной ответственности 76 должностных лиц.

Кроме того, прокуроры по материалам Счетной палаты возбудили 21 производство об административных правонарушениях, в результате чего в суды общей юрисдикции и арбитражные суды было предъявлено семь исков. Государству было возмещено в рамках этих исков 42 миллиона рублей причиненного ущерба. По результатам рассмотрения материалов Счетной палаты органами предварительного следствия в 2018 году было возбуждено 40 уголовных дел.