МИНСК, 9 июл — ПРАЙМ. Министерство финансов Белоруссии планирует до конца июля разместить на рынке РФ первый транш гособлигаций на сумму 5-10 миллиардов российских рублей, заявил во вторник замглавы Минфина Белоруссии Андрей Белковец.

Ранее в июле Банк России зарегистрировал пять выпусков облигаций Белоруссии общим объемом 30 миллиардов рублей. По информации белорусского Минфина, ЦБ РФ зарегистрировал четыре выпуска облигаций объемом по 5 миллиардов рублей и один — на 10 миллиардов рублей. Два выпуска имеют срок обращения три года, три выпуска — по пять лет.

"На этой неделе мы опубликуем индикативные условия размещения. Road show начнётся 22 июля, и до конца месяца будет закрыта сама сделка", — заявил Белковец журналистам.

Он сообщил, что в июле планируется разместить транш на сумму 5-10 миллиардов российских рублей. "У нас программа на 30 миллиардов рублей, там шесть траншей. Мы будем делать постепенно, начнём с одного транша небольшого и посмотрим на спрос…, на аппетит инвесторов и, может быть, 10 миллиардов разместим. Таргет у нас — 10 миллиардов, думаю на суверена спрос будет", — сказал замминистра.

Он напомнил, что на минувшей неделе успешно разместил долговые бумаги на российском рынке белорусский ритейлер "Евроторг". "Мы с ним участвовали во встречах с инвесторами, очень удачная сделка. Книга была переподписана в 2,5 раза, ставка первого купона 10,95%", — сказал он.

По словам Белковца, ставка размещения бумаг "Евроторга", в том числе, является ориентиром для белорусского Минфина. "Нижний ориентир — это стоимость заимствований (суверенных — ред.) России плюс риск на Беларусь, который определяется разницей в рейтингах. Верхний ориентир — это корпорат белорусский с учетом некоего "минуса" от них в виде риска на корпоративного заемщика", — сказал Белковец, уточнив при этом, что в любом случае, "ставка однозначно будет ниже 10% годовых".

Ранее в Минфине республики заявляли, что в 2019 году Белоруссия готовится к размещению суверенных облигаций на локальных рынках в объеме до 2 миллиардов долларов. Это рынки КНР и РФ. Вместе с тем в мае Белковец говорил, что Минск в текущем году не планирует размещать евробонды.