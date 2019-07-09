МОСКВА, 9 июл — Dow Jones. На эту неделю запланированы беседы по телефону между высокопоставленными представителями США и Китая, в ходе которых они попытаются оживить прерванные переговоры о торговле.

На саммите Большой двадцатки в июне в Осаке президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин официально договорились о возобновлении переговоров. Вместе с тем, по словам информированных источников, проблемы, из-за которых два месяца назад переговоры были прерваны, сохранились.

Среди прочего, США требуют от Китая покупать больше американской сельскохозяйственной продукции и товаров промышленного производства, а также обеспечить защиту интеллектуальной собственности. Китай настаивает, чтобы США отменили пошлины на экспортируемые им в США товары стоимостью 250 млрд долларов.

"Одна или другая сторона может очень быстро прервать переговоры, и, помимо того, в Осаке конфликт был сдержан, а не разрешен", — сказал Дерек Сизорс из American Enterprise Institute.

Ожидается, что на этой неделе высокопоставленные лица с обеих сторон, в том числе торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, будут говорить по телефону. По словам источников, в случае успеха личные переговоры сторон могут возобновиться. Вероятно, они пройдут в Пекине.

Последний раунд переговоров в мае закончился безрезультатно.

"Мы надеемся, что стороны вернутся за стол переговоров, как только это будет практически возможно, — сказал Майрон Бриллиант, отвечающий за международные отношения в Торговой палате США. – Но каждая из сторон вынуждена учитывать внутреннюю политическую обстановку, и для быстрого заключения сделки есть препятствия"

На саммите в Осаке Трамп сказал, что отложит введение дополнительных пошлин на китайские товары стоимостью 300 млрд долларов и ослабит санкции против компании Huawei Technologies, позволив американским фирмам продавать ей некоторые комплектующие, если это не будет создавать угрозу национальной безопасности. Власти США пока не объяснили, как конкретно проявятся эти послабления.

На пресс-конференции в Осаке Трамп также обещал облегчение жизни американским фермерам, которые пострадали из-за конфликта, так как Китай сократил покупки в США сои, кукурузы и другой сельскохозяйственной продукции.

"Китай собирается покупать продукты питания и сельхозпродукцию в огромных объемах, и он собирается сделать это очень скоро, почти мгновенно", — сказал Трамп.

Тем не менее, Китай официально не подтвердил обязательство увеличить покупки американкой сельхозпродукции, а информированный источник сказал, что Си не давал такого обещания на встрече с Трампом.

По словам советника Белого дома по вопросам внешней торговли Питера Наварро, Пекин взял на себя такие обязательства. "Китайская сторона обещала немедленно и в существенных объемах купить нашу сельскохозяйственную продукцию, — сказал он в четверг в интервью Business Network. – Посмотрим, выполнят ли они это обещание".

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, незадолго до встречи лидеров в Японии Китай купил 544 000 тонн американских соевых бобов. Это был самый большой объем с марта. На прошлой неделе было объявлено о первой продаже большого объема американского риса в Китай.

Представитель Министерства торговли Китая Гао Фэн уклонился от ответа на вопрос о том, брал ли Пекин на себя обязательства по покупке сельхозпродукции. "Имеется огромное пространство для сотрудничества", — сказал он на прошлой неделе. По его словам, Китай не хотел бы, чтобы торговля сельхозпродукцией страдала из-за конфликта, поэтому сторонам следует обсудить эту проблему.

Китай готов дать обещание покупать американские товары в рамках общего торгового соглашения, но такое соглашение должно быть сбалансировано взаимными уступками сторон, сказал информированный источник.

"Мы знаем, что лидеры двух стран могут прийти к соглашению по принципиальным вопросам, но то, как Китай будет покупать, следует обсудить на подробных переговорах", — сказал главный аналитик Центра международного экономического обмена Китая Чзан Яньшэн.

"У Китая есть очень большое желание, но в его основе – прекращение торгового конфликта", — сказал он об импорте сельхозпродукции.

Пекин заявил, что требования покупать американские товары должны быть разумными. По словам китайских представителей, они должны быть основаны на внутреннем спросе Китая и не вынуждать его отказаться от покупок в других странах.

В то же время от Трампа требуется достижение соглашения, которое бы предусматривало структурные изменения в китайской экономике, чему Пекин все сильнее сопротивляется, сказал бывший главный аналитик Белого дома Стив Бэннон.

"На самом деле, это будет очень трудно, — сказал Бэннон. – Трампу необходимо удовлетворить три группы людей – Уолл-стрит, компании и избирателей. Это – трудная задача, но она должны быть решена".

— Авторы William Mauldin, william.mauldin@wsj.com, Josh Zumbrun, Josh.Zumbrun@wsj.com и Chao Deng, Chao.Deng@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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