МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Денежно-кредитная политика американского регулятора находится в центре внимания всего мира, и выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла, ожидающееся в среду в Конгрессе США, может расставить некоторые точки над "i". Все ждут сигналов относительно планов ФРС по снижению ставки – именно на это настроены многие инвесторы.

Заседание ФРС состоится 30-31 июля. Пока наиболее вероятным видится прогноз на снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 2,25-2,5%. Однако опубликованная на прошлой неделе негативная статистика по рынку труда ставит этот сценарий под вопрос. Ряд экспертов ранее полагали, что ФРС может понизить ставку и на 50 базисных пунктов, но данные безработицы, опубликованные в пятницу, снизили уверенность рынка в возможности таких действий.

ИНТРИГА СОХРАНИТСЯ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, окончательного ответа на вопрос, будет ли снижена ставка, и если да, то на сколько, Пауэлл не даст. Интрига будет сохраняться до самого "дня Х".

"Обычно главы ФРС дают обтекаемые формулировки при ответе на вопрос о будущей денежно-кредитной политике. Думаю, что и этот раз не станет исключением — Пауэлл скажет не намного больше, чем он сказал до этого, оставив себе простор для маневра к следующему заседанию ФРС", — считает руководитель департамента управления активами "Универ Сбережения" Игорь Костырко.

"Складывается впечатление, что большинство членов ФРС не очень-то горят желанием снижать ставку. Последнее ее уменьшение было вызвано во многом недовольством президента США Дональда Трампа, который даже грозился сменить главу ФРС. Как известно, Трамп свои угрозы в большинстве случаев реализует", — рассуждает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Позиция Трампа понятна – ему нужна низкая ставка для подъема экономики и уменьшения стоимости заимствований. Похоже, что ФРС все-таки не пойдет на конфронтацию и будет проводить политику президента. Тем более, экономика США сейчас находится если не в отличном, то в очень хорошем состоянии и не особо нуждается в стимулирующих мерах.

Поэтому от Пауэлла в среду мы ждем довольно нейтральной речи, в которой, впрочем, могут проскочить намеки на снижение ставки, "если того потребует экономическая ситуация". Дальше члены ФРС будут ждать реакции Трампа и принимать окончательное решение, считает он.

С таким мнением согласна и аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "В недавних выступлениях Пауэлл уже несколько отошел от обещаний резкого смягчения курса и, вероятно, будет придерживаться того же. Скорее всего, глава ФРС выразит готовность снижать процентные ставки, но подчеркнет, что будет ориентироваться на состояние американской экономики. Такой сценарий ожидаем, но в краткосрочном периоде может еще больше снизить склонность инвесторов к риску", — полагает она.

ВСПОМНИТЬ ВСЕ

До принятия окончательного решения ФРС еще остается время, и регулятор учтет всю возможную статистику, которая выйдет в ближайшие недели. Впереди сезон отчетов, то есть публикаций первичной информации, которая также важна для всех участников, напомнил эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Альберт Короев.

Будет учтено и состояние экономики, и геополитические факторы. Решение ФРС станет определяющим для финансового рынка, поскольку это основной источник ликвидности для всего мира. Неудивительно, что все ожидают его с особым вниманием.

Более того, по словам Короева, регулятор должен действовать упреждающе на возникающие риски для экономики, и если инвесторы в его действиях заметят расхождение с реальностью, реакция будет негативная.

БИРЖИ: В ОЖИДАНИИ ОПТИМИЗМА

На фоне неопределенности относительно выступления Пауэлла мировые фондовые биржи преимущественно снижаются, однако наиболее вероятный сценарий с мягкими комментариями и надеждой на небольшое понижение ставки сделает возможным продолжение оптимистичного тренда, который присутствовал до этого. Дело в том, что многие инвесторы до сих пор сомневаются в том, что ФРС понизит ставку, и это решение не вполне отыграно рынком, полагает Костырко.

Если мы услышим сейчас от Пауэлла более прозрачные намеки на снижение ставки в обозримом будущем (пускай даже в августе или сентябре), то фондовые рынки отреагируют на это ростом, а доллар – снижением, согласен Антонов.

"В последние дни американский рынок акций, хоть и находится у исторических максимумов, снял краткосрочную перекупленность и в принципе готов к росту. Вот только рост вряд ли будет сильным и продолжительным – для этого нет денег. По некоторым оценкам, доля кэша в портфелях американских инвесторов рекордно малая и составляет менее 15%", — говорит он.

В свою очередь, Кожухова напоминает, что определенная категория инвесторов ранее уже частично заложила в цены сокращение ставок на 50 базисных пунктов. Поэтому в краткосрочной перспективе разочарование может дать о себе знать и вызвать нисходящую коррекцию на фондовых площадках.