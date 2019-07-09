ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин не поддержал идею ввести экономические ограничения в отношении Грузии.

"Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу", — заявил он.

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла заявление, в котором рекомендовала правительству РФ рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.

Нынешним властям Грузии хорошо бы знать давнюю историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии, если они хотят сегодня наладить с ними отношения, заявил Путин.

Он напомнил, что при развале Российской Империи в годы Первой Мировой войны Грузия предпринимала попытки поглощения Абхазии, образовалось Независимое грузинское государство.

"И при помощи германских войск в 1918 году Грузия Абхазию оккупировала. Вели себя оккупанты очень жёстко. Еще жёстче действовали грузинские войска в Осетии в 1919 и 1920 годах. По сути говоря, это именно то, что сегодня называется геноцидом. Все это хорошо бы знать сегодняшним грузинским властям, нельзя об этом забывать никогда, если сегодняшние грузинские власти хотят наладить отношения с народом Абхазии или Южной Осетии", — заявил Путин журналистам во вторник, говоря о ситуации в Грузии.

В свою очередь глава комитета ГД по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Госдума не будет отзывать свое заявление по Грузии после слов президента об отсутствии намерений вводить санкции, документ дает право правительству разрабатывать ответные меры при необходимости.

"Нет, (Госдума) не будет отзывать. Путину самому себя защищать, конечно, неудобно и выглядеть неудобно в такой ситуации. Но мы ведь не ведем речь в заявлении о Путине конкретно … мы ведем речь о том, что если грузинское руководство будет продолжать потворствовать этому,.. если это будет продолжаться, правительство обязано подготовить меры. Мы заведомо специально не пошли на то, чтобы указывать конкретные случаи", — сказал Калашников РИА Новости.

Отвечая на уточняющий вопрос, подразумевает ли документ наделение кабмина правом разрабатывать ответные меры в случае необходимости, Калашников ответил утвердительно.

При этом пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов сказал РИА Новости, что в кабмине РФ видели обращение депутатов Госдумы по антигрузинским санкциями, но обращают внимание на слова президента, высказавшегося против этого.

"В правительстве видели обращение депутатов Госдумы. В связи с этим хочу обратить внимание на то, что было сказано президентом", — сказал Осипов.