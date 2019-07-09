МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 27,3 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные ЦБ.

"Сальдо финансовых операций частного сектора в январе-июне 2019 года, согласно оценке Банка России, составило 27,3 миллиарда долларов США (11,1 миллиарда долларов США в январе-июне 2018 года)", — говорится в сообщении.

"Определяющую роль в формировании показателя сыграли операции банков по размещению средств за рубежом и погашению обязательств перед нерезидентами. Операции прочих секторов оказали нейтральное влияние на динамику показателя", — пояснил регулятор.