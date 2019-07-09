МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе-июне текущего года снизилось на 3,4% в годовом выражении и составило 86,5 миллиарда долларов, сообщается в материалах ЦБ.

Годом ранее профицит составлял 89,5 миллиарда долларов.

"Отмеченное снижение профицита торгового баланса было частично компенсировано уменьшением отрицательного сальдо баланса услуг, которое сложилось не только в результате сокращения импорта, но и вследствие незначительного роста объема экспорта во внешней торговле услугами", — отмечает регулятор.

Ранее Федеральная таможенная служба сообщала, что положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-мае 2019 года снизилось на 2,83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 79,1 миллиарда долларов.