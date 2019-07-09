КИЕВ, 9 июл — ПРАЙМ. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик стал подозреваемым по делу о незаконном декларировании доходов, сообщила во вторник пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Сообщено о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Украины, который "забыл" задекларировать 1,249 миллиона долларов США", — говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.

По версии следствия, министр в 2014 году получил займы в 1,249 миллиона долларов и данную информацию не отобразил в ежегодных декларациях.

"Действия чиновника квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного статьей "представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренного законом Украины "О предотвращении коррупции", — сообщили в ведомстве.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

На Украине с 1 сентября 2016 года заработала система электронного декларирования доходов чиновников. В случае подачи ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции было создано для проверки электронных деклараций чиновников, выявления в них нарушений антикоррупционного законодательства, а также фактов незаконного обогащения.