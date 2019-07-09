МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Выдача электронных паспортов в России может начаться с 2022 года, однако окончательно этот срок пока не утвержден, поскольку идет обсуждение, заявил вице-премьер РФ Максим Акимов.

"Я думаю, что с 2022 года мы будем готовы (к электронному паспорту — ред.), но это срок, который обсуждается, решение по нему пока не принято. Мы будем двигаться очень аккуратно и ориентироваться, прежде всего, на желание людей", — сказал Акимов в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Он также отметил, что уже согласована с силовыми ведомствами модель будущего документа. "То, что мы будем предлагать руководству в отношении дизайна, записей, форм-фактора, у нас есть уверенность и согласованная с МВД, Федеральной службой безопасности и другими нашими структурами есть согласованная модель", — сказал вице-премьер.