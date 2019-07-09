МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. En+ Group получила 9 июля уведомление от АО "Корпорация развития Калининградской области" о регистрации компании в России в качестве международного публичного акционерного общества, говорится в материалах компании.

"Девятого июля 2019 года акционерное общество "Корпорация развития Калининградской области" ("Управляющая компания") проинформировала общество, что, начиная с 9 июля 2019 года ("Дата редомициляции") общество зарегистрировано в качестве международной компании публичного акционерного общества в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации", — говорится в сообщении компании.

Изначально о редомициляции (смене юрисдикции компании) было объявлено 2 ноября 2018 года, впоследствии соответствующее решение было утверждено собранием акционеров 20 декабря 2018 года, поясняется в сообщении компании.

"В связи с редомициляцией обществу потребуется получить сертификат об исключении из реестра компаний Джерси от Комиссии по финансовым услугам Джерси, а также уведомить о получении указанного сертификата управляющую компанию", — также отмечается в сообщении En+ Group.

Контролируемые россиянами иностранные компании могут перерегистрироваться в специальных административных районах на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде, соответствующий пакет законов вступил в силу в августе 2018 года. Сменив таким образом иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ, компания получает статус международной и возможность без ограничений совершать валютные операции и расчеты. Также предусмотрены налоговые льготы, в частности снижение налога на прибыль от доходов, полученных в виде дивидендов и при продаже акций.

После завершения перерегистрации компания планирует провести листинг обыкновенных акций на Московской бирже и делистинг с нее глобальных депозитарных расписок (GDR).

"После завершения редомициляции планируется, что общество также подаст заявку на Московскую биржу для целей листинга обыкновенных акций на Московской бирже и делистинга ГДР с Московской биржи, что позволит создать диверсифицированную платформу для инвесторов в фондовые инструменты компании и повысить доступность компании для рынка капиталов", — говорится в сообщении.

Минфин США снял 27 января введенные в апреле 2018 года санкции с контролировавшихся Олегом Дерипаской компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго", сохранив ограничения в отношении самого бизнесмена. Санкции сняты после сокращения доли Дерипаски в En+ с около 70% до ниже 44,95%, при этом бизнесмен будет сам голосовать еще меньшим пакетом — 35% акций. Кроме того, изменения произошли в совете директоров En+: большинство — 8 из 12 мест — теперь занимают независимые директора. "Русал" и "Евросибэнерго" Дерипаска контролировал через En+.