МОСКВА, 9 июл /ПРАЙМ/. Власти не планируют вводить в России дороги без ограничения скорости, как в Германии, но увеличение скоростного лимита возможно на дорогах высокой категории, сообщил в интервью радиостанции "Говорит Москва" вице-премьер Максим Акимов.

"Нет, (безлимита, как в Германии — ред.) не будет. У нас нет таких планов", — сказал Акимов, отвечая на соответствующий вопрос ведущего радиостанции.

"Мы полагаем, что у нас есть все возможности на трассах, которые являются дорогами высокой категории, увеличить скоростной лимит, там нет для этого просто ограничений никаких и это не влечет никаких опасностей, у нас существует информационная система о местах концентрации ДТП и это точно не эти трассы", — добавил Акимов.

При этом он подчеркнул, что ограничение скорости все равно будет.