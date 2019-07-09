МОСКВА, 9 июл /ПРАЙМ/. Граждане при переходе РФ на электронные трудовые книжки смогут сохранить ее бумажный вариант, но все данные будут храниться в электронном реестре, заявил вице-премьер РФ Максим Акимов.

Ранее в июле премьер-министр РФ говорил, что новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года, а в течение 2020 года работодатели будут готовиться к изменениям, которые предполагаются при переходе от бумажной к электронной трудовой книжке. При этом он отметил, что переход на электронные трудовые книжки должен быть плавным, он коснется около 60 миллионов работников.

"С 2021 года работник, если он захочет, сможет оставить себе бумажную трудовую книжку, но по умолчанию их заменят реестровые записи в системе государственного социального страхования и мы, наверно, о ней (бумажной трудовой книжке – ред.) начнем потихоньку забывать", — сказал Акимов в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Он заверил, что электронная трудовая книжка будет безопасной и удобной. "Каждый, кто когда-нибудь сталкивался с утратой этого важнейшего документа, обеспечивающего социальное благополучие в преклонные годы, то есть подтверждение трудового стажа, знает, насколько это безнадежный процесс – восстановить всю свою трудовую историю, данные", — пояснил вице-премьер.

"Важно еще и то, что только эта процедура (восстановление утраченной трудовой книжки – ред.) стоит экономике более 50 миллиардов рублей в год – почти миллиард долларов. На эти деньги можно было в очень многих региональных столицах дороги привести в идеальный порядок или построить десятки школ", — добавил он.