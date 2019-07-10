МОСКВА, 10 июл /ПРАЙМ/. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации в среду расскажет сенаторам о реализации единого плана деятельности правительства по достижению национальных целей в области экономики.

Кроме того, Силуанов и глава Счетной палаты России Алексей Кудрин представят законодателям закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2019 год, согласно которому профицит сокращается с 1,8% до 1,7% ВВП.

Доходы бюджета в 2019 году в соответствии с документом увеличиваются на 205,6 миллиарда рублей, до 20,17 триллиона, расходы — на 256,5 миллиарда рублей, до 18,29 триллиона. Однако по отношению к ВВП доходы снижаются до 18,5% с 18,9%, расходы — до 16,8% с 17%. Профицит бюджета сокращается на 50,9 миллиарда рублей и составит 1,88 триллиона.

Закон был подготовлен с учетом корректировки основных характеристик прогноза социально-экономического развития, а также мер из президентского послания Федеральному собранию, пояснял ранее Силуанов.

Поправки перераспределяют бюджетные ассигнования и дополнительно направляют их по ряду направлений. При этом на завершение строительства многоквартирных домов для защиты дольщиков выделяют 36 миллиардов рублей, а на предоставления поручительств по кредитам на строительство таких домов или на рефинансирование застройщика — еще 2 миллиарда. На обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны регионы получат субвенции на 2,5 миллиарда.

Сенаторы также рассмотрят закон, направленный против организации и проведения азартных игр под видом лотерей, в том числе запрещающий проведение бестиражных лотерей в интернете.

Закон вводит запрет на проведение бестиражных лотерей с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и технических устройств и исключает возможность проведения таких лотерей с использованием электронных билетов. Одновременно уточняются понятия "лотерейная квитанция" и"лотерейный терминал".