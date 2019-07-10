МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. PPF Group продала через ускоренный сбор заявок 21 миллион акций Polymetal, или около 4,5% капитала компании, по цене 9,66 фунта за бумагу, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источник.

"Размещенный объем составляет примерно 4,5% капитала Polymetal, после сделки PPF будет владеть примерно 6,5% акций компании", — говорится в сообщении.

Ранее, во вторник, агентство Блумберг сообщало, что Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") разместит 21 миллион акций в рамках ускоренного процесса создания книги заявок. Уточнялось, что организатор размещения — инвестиционный банк Goldman Sachs.

Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси. "Полиметалл" — российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в России, Казахстане. В 2018 году Polymetal увеличил производство золота на 13%, до 1,216 миллиона унций (37,822 тонны), серебра — снизил на 6%, до 25,3 миллиона унций (786,918 тонны). Общее производство в золотом эквиваленте выросло на 9% — до 1,562 миллиона унций.