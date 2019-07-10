МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в мае вырос на 1,4% по сравнению с апрелем, а в годовом выражении поднялся на 0,9%, сообщает национальное статистическое бюро страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что объем промпроизводства в отчетном месяце вырос на 1,6% к апрелю и вырос на 1,1% в годовом исчислении.

Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в мае в месячном выражении поднялся на 1,4%, а в годовом — не изменился. Ожидалось, что в месячном выражении показатель вырос на 2,2%, а в годовом — на 1%.