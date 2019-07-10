БРЮССЕЛЬ, 10 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия в своем промежуточном летнем прогнозе понизила оценку роста экономики еврозоны на 2020 год на 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим, весенним прогнозом, до 1,4%, говорится в прогнозе.

Оценка текущего года осталась прежней – 1,2%.

Прогноз по инфляции в регионе 19 стран единой европейской валюты на 2019-2020 годы сокращен на 0,1 процентного пункта – до 1,3% на каждый год.

"Ожидавшийся ранее отскок позже в нынешнем году теперь выглядит слабее, поскольку глобальный производственный цикл еще не достиг дна, а перспективы торговли и инвестиций по-прежнему омрачены протекционизмом и неопределенностью", — говорится в документе.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Еврокомиссия сохранила прогноз по росту экономики Великобритании на текущий и следующий годы на уровне весеннего прогноза в 1,3%.

Ведомство отмечает, что прогнозы по росту экономики страны на текущий и следующий годы опираются на "чисто техническое предположение" сохранения текущих торговых отношений между остающимися в ЕС 27 странами и Великобританией. Это сделано только для целей прогноза, отмечается в сообщении, и не имеет отношения к будущим переговорам ЕС и Великобритании.

Ожидается, что в текущем году умеренный рост реальной заработной платы и экспансионистская фискальная политика продолжат поддерживать устойчивый рост частного потребления. Рост производственных инвестиций, как ожидается, останется слабым, так как будет сохраняться неопределенность относительно характера будущих торговых отношений Великобритании с ЕС. Чистый экспорт будет оказывать негативное влияние на рост, считает ЕК, из-за слабого внешнего спроса.

В 2020 году ожидается сохранение темпов роста ВВП Великобритании, так как ожидаемый позитивный эффект от чистой торговли будет скомпенсирован более слабым ростом внутреннего спроса, прогнозирует ЕК.

Евросоюз дал Британии срок до 31 октября определиться с условиями выхода из ЕС. Кандидаты на пост премьера Соединенного Королевства говорят о намерении осуществить Brexit к этому сроку, однако расходятся во мнениях о способах. Перспектива выхода без сделки все еще актуальна из-за того, что из-за выборов нового лидера консерваторов и последующих летних каникул парламентарии и министры смогут начать работать над Brexit не ранее первой половины сентября.

ГЕРМАНИЯ И ФРАНЦИЯ

Еврокомиссия (ЕК) оставила прогноз по темпам роста ВВП Германии и Франции на текущий год без изменений по сравнению с весенними ожиданиями, при этом ухудшив на следующий год, следует из промежуточного летнего прогноза ЕК.

В частности, ЕК прогнозирует, что экономика Германии вырастет на 0,5% в текущем году, а Франции — на 1,3%. При этом в 2020 году организация прогнозирует рост экономики Германии и Франции на уровне 1,4%, хотя весной ЕК ожидала роста ВВП обеих экономик на 1,5%. В 2018 году ВВП Германии, по оценкам ЕК, вырос на 1,4%, а Франции — на 1,7%.

ЕК отмечает устойчивый внутренний спрос в Германии, который должен поддержать экономику страны во втором полугодии текущего года. "Учитывая безработицу, которая находится на рекордно низком уровне, и устойчивый рост заработной платы, частное потребление должно продолжать поддерживать рост", — отмечает ЕК.

В том, что касается Франции, ЕК прогнозирует, что внутренний спрос будет основным драйвером экономического роста. "Благоприятные условия на рынке труда и фискальные меры способствовали значительному увеличению покупательной способности с конца 2018 года", — добавляет Еврокомиссия.