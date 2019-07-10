МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АК "Алроса" в первом полугодии 2019 года в стоимостном выражении составил 1,811 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.

В том числе общая стоимость реализованного алмазного сырья за шесть месяцев составила 1,784 миллиарда долларов, бриллиантов — 27,3 миллиона долларов.

Выручка "Алросы" от реализации алмазно-бриллиантовой продукции в первом полугодии 2018 года достигла 2,689 миллиарда долларов. Таким образом, нынешний показатель сократился на 32,7%. Стоимость алмазов тогда составила 2,639 миллиарда долларов, бриллиантов – 49,9 миллиона долларов.

В июне текущего года "Алроса" реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию в совокупности на 222,4 миллиона долларов. Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил 219,3 миллиона долларов, бриллиантов — 3,1 миллиона долларов.

"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 29% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Для наращивания ресурсной базы "Алроса" ведет геологоразведочные работы в РФ и странах Африки. В 2018 году "Алроса" увеличила продажи алмазов и бриллиантов на 6% — до 4,5 миллиарда долларов.