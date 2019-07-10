МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии составил 27,3 млрд долларов. Согласно предварительным данным ЦБ, это в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда чистый отток составил 11 млрд долларов.

В начале 2019 года Центробанк прогнозировал совокупный отток на уровне 20 млрд долларов за весь 2019, но получилось так, что эта планка превышена уже по итогам первого полугодия.

Опрошенные "Прайм" эксперты указывают, что резкий рост оттока капитала из РФ по итогам первого полугодия не стал неожиданностью, исходя из динамики последних месяцев и совокупности ряда факторов.

Оценивая причины ускорения оттока, регулятор обратил внимание на операции банков по размещению средств за рубежом и погашению обязательств перед нерезидентами. Эксперты пояснили, что внешние обязательства, номинированные в валюте, сокращаются, а объем новых валютных привлечений заметно ниже, потому и образуется разрыв.

Однако упоминают и о других факторах. "В первую очередь, нужно говорить об эффекте низкой базы начала 2018 года – после введения санкций в апреле и ухудшения общей конъюнктуры рынка второе полугодие выдалось гораздо более сложным. Именно за счет него общий отток по итогам 2018 года вырос в 2,7 раза", — говорит эксперт ИФК "Солид" Вадим Кравчук.

Также отток капитала зависит от продажи нефти, цены на которую достаточно стабильны, и покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Помимо этого, российские компании увеличили число активов за рубежом.

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ И ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ

Не последнюю роль, по мнению аналитиков, сыграло ухудшение делового климата и сохранение санкционного риска. "Полагаем, что наблюдаемый характер оттока капитала наиболее ярко иллюстрирует, насколько сильно мировые инвесторы не хотят вкладывать и тем более оставлять свои деньги в РФ", — рассуждает главный аналитик БКС Премьер Антон Покатович.

"Несмотря на наличие фундаментальных показателей (которые, между тем, начинают умеренно ослабляться) в пользу устойчивости российской экономики и ее сравнительно высокой кредитоспособности, мы остаемся для рынков непривлекательными, а для некоторых участников и "токсичными", — говорит он.

Последние данные российской внешнеторговой статистики говорят об ухудшении ситуации, характеризующейся снижением объемов экспорта во втором квартале на 6,8% год к году. Дело в том, что наша экономика, как и другие в сегменте emerging markets, начинает ощущать на себе деструктивное влияние торгового конфликта между США и Китаем. В таких условиях, когда в отечественной экономике де-факто нет места для надежного размещения капитала, склонность к выведению средств из страны и вложения в иностранные активы выглядит неотъемлемой частью отечественных финансовых рынков, полагает Покатович.

ИНВЕСТКЛИМАТ

Аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин напомнил, что российский платежный баланс в последнее десятилетие характеризуется положительными показателями счета текущих операций (то есть экспорта – импорта) и отрицательным показателем счета движения капитала. При этом нетто-рост показателя счета движения капитала обусловлен динамикой торгового баланса, то есть чем больше продается сырья за рубеж, тем больше отток капитала.

"Положительное или отрицательное сальдо счета движения капитала зависит от комплекса внутренних и внешних условий, формирующих инвестклимат в экономике РФ. В нулевые экономика РФ под влиянием ремонетизации, эффекта от стимулирующей инвестиции бюджетной политики конца 90-х – начала 2000-х и в рамках тенденции глобального спроса на риск вышла на территорию положительного сальдо движения капитала. Сейчас, в условиях схожего по активности, но более стабильного глобального спроса на риск сальдо платежного баланса РФ остается отрицательным. Причина – в жесткой внутренней бюджетной, законодательной и монетарной политике", — отметил он.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Набор факторов, определяющих движение капитала до конца года, эксперты делят на две части. Менее существенной станет динамика нефтяных цен – никаких неожиданностей здесь не ожидается. Более серьезно влияние санкционного риска, который уже долгое время стоит "на паузе".

Если активизация санкций приведет к их реализации, то отток капитала во втором полугодии 2019 года может продемонстрировать еще один мощный виток ускорения, полагает Покатович. Более плавное, но не менее важное влияние на отток капитала окажет монетарная политика ЦБ РФ. Если регулятор пойдет по агрессивному пути понижения ставки, в то время как мировые центробанки в лице ФРС и ЕЦБ будут медлить с возвращение к циклу смягчения, привлекательность долгового рынка РФ на горизонте 6-12 месяцев может также снизиться, что также усилит отток.

Несмотря ни на что, отток капиталов в 2019 году может оказаться ниже уровня 2018 года – 67,5 млрд долларов. Если не случится негативных шоков, вероятен уровень 50-60 млрд долларов, считает Покатович, и лишь пессимистичный сценарий доведет эту цифру до 70 млрд долларов.

Кравчук в базовом сценарии называет 48-52 млрд долларов. По его оценке, в отличие от прошлого года, основной рост оттока в этом году придется именно на первое полугодие. Дело здесь в упомянутом выше эффекте низкой базы.

"Из-за более высоких значений во второй половине 2018 цифра должна скорректироваться в меньшую сторону по итогам всего 2019 года", — считает он.