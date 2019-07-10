МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Белоруссия планирует в конце июля собрать заявки инвесторов на облигации объемом 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах

Ориентир доходности бумаг установлен как спред не более 250 базисных пунктов к значению бескупонной кривой доходности ОФЗ на три года.

Белоруссия готовит размещение двух выпусков облигаций объемом по 5 миллиардов рублей сроком обращения три года и выплатой купонов раз в полгода. Техническая часть размещения предварительно планируется в августе. Организаторами выступят Газпромбанк, банк "Открытие" и Совкомбанк.