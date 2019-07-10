РИМ, 10 июл — ПРАЙМ. ВВП Италии, по прогнозам Еврокомиссии, в 2019 году вырастет на 0,1%, что делает ее самой медленно развивающейся страной Евросоюза, свидетельствуют данные промежуточного летнего экономического прогноза ЕК.

"Тем не менее, остаются выраженными риски для роста, особенно в 2020 году, когда фискальная политика столкнется с конкретными проблемами", — говорится в тексте документа.

ЕК прогнозирует, что в 2020 году рост ВВП страны составит 0,7%. В нынешнем году, наиболее низкими темпами роста экономики, кроме Италии, обладают Германия (0,5%), Бельгия (1,2%) и Франция (1,3%). "Занятость возросла за первые пять месяцев 2019 года, а безработица упала ниже 10%, — напоминает ЕК. — Но слабая экономическая активность может оказать давление на рынок труда".

В начале июля правительство Италии одобрило пакет изменений в бюджет объемом в 7 миллиардов евро, который позволит экономике страны соблюсти данные Еврокомиссии обещания по удержанию дефицит бюджета страны, как ожидается, на уровне 2,04% от ВВП в 2019 году. С такими корректировками бюджет страны будет в целом соответствовать требованиям так называемой профилактической процедуры по корректировке бюджетных показателей в рамках Пакта стабильности и роста.

ЕК будет внимательно следить за исполнением плана бюджета на 2019 год и также оценит соответствие проекта бюджетного плана на 2020 год требованиям Пакта стабильности и роста. ЕК отмечает, что прогресс в реализации структурных реформ будет иметь ключевое значение для обеспечения более высоких темпов роста.

Еврокомиссия в начале июня сообщила, что сочла обоснованным введение процедуры принудительного снижения госдолга Италии. Речь идет о так называемой процедуре чрезмерного дефицита бюджета (EDP), которая представляет собой процесс выработки для страны Евросоюза программы по возвращению к нормальной динамке и уровням показателей дефицита бюджета и/или госдолга, которые в государствах ЕС не должны превышать 3% ВВП и 60% ВВП соответственно. ЕС пока не запускает эту процедуру в отношении Италии: Еврокомиссия высказала свое мнение, но необходимо и мнение стран ЕС. Соотношение госдолга к ВВП Италии в 132% в 2018 году являлось вторым по величине в ЕС и одним из крупнейших в мире, говорилось в материалах ЕК. Невыполнение процедуры сокращения дефицита бюджета могло грозить Италии штрафом в размере около 3,5 миллиарда евро.