МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Инфляция в России со 2 по 8 июля замедлилась до 0,1% с 0,2% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 2,7%, сообщил Росстат.

На неделе с 25 июня по 1 июля инфляция в России ускорилась до 0,2%. До этого инфляция три недели подряд сохранялась на нулевом уровне, а перед этим семь недель подряд держалась на уровне 0,1%.

За прошедшую неделю цены на сахар-песок снизились на 1,5%, куриные яйца – на 0,5%, вареную колбасу, подсолнечное масло, гречневую крупу – на 0,2%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,4%. При этом белокочанная капуста подешевела на 9,5%, огурцы – на 4%, репчатый лук – на 1,8%, картофель и помидоры – на 1,4%. Вместе с тем яблоки стали дороже на 1,8%.

Пшено подорожало на 0,6%, стерилизованное молоко – на 0,4%, мороженая рыба и рис – на 0,3%, говядина, куриное мясо, сливочное масло, пастеризованное молоко, сметана, жирный творог и чай – на 0,2%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо практически не изменились.

Официальный прогноз правительства РФ по инфляции на 2019 год составляет 4,3%. Банк России в июне снизил прогноз по инфляции на 2019 год до 4,2-4,7% с 4,7-5,2%.