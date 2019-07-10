МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ в январе-июне 2019 года, по предварительной оценке Минфина России, исполнен с профицитом в 3,1% ВВП, или 1,561 триллиона рублей, говорится в сообщении министерства.

Доходы бюджета РФ за этот период составили 9,548 триллиона рублей, или 47,8% к общему объему доходов, утвержденному законом на текущий год. Расходы были исполнены в объеме 7,987 триллиона рублей, или 44,3% к утвержденным законом показателям и 42,5% — к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Больше всего доходов перечислила Федеральная налоговая служба — 6,263 триллиона рублей, или 50,8% к прогнозным показателям на 2019 год. Федеральная таможенная служба направила в бюджет 2,729 триллиона рублей, или 45,8% к прогнозу. Перечисления других федеральных органов составили 555,5 миллиарда рублей – 32,7% к прогнозным показателям бюджета.

Профицит федерального бюджета утвержден сейчас на уровне 1,8% ВВП, однако Совет Федерации в среду одобрил поправки, предусматривающие снижение этого показателя до 1,7% ВВП, а в абсолютных цифрах — на 50,9 миллиарда рублей — до 1,881 миллиарда рублей.