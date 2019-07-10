МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26229 с погашением в ноябре 2025 года на 15,648 миллиарда рублей из предложенных 20 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 99,96% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,28% годовых. Средневзвешенная цена составила 99,9789% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,28% годовых. Спрос составил 51,994 миллиарда рублей.

На предыдущем аукционе, состоявшемся 3 июля, Минфин разместил ОФЗ серии 26225 с погашением в мае 2034 года на 14,572 миллиарда рублей при объеме предложения в 20 миллиардов рублей.

В целом в третьем квартале Минфин России планирует предложить на аукционах ОФЗ на 300 миллиардов рублей.