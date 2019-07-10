МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба России не видит никаких причин для усиления контроля за грузинскими товарами, заявил глава службы Владимир Булавин.

"Никаких экономических санкций в отношении Грузии, грузинского бизнеса в Российской Федерации не введено, никаких распорядительных документов не имеется, поэтому нет никаких оснований для усиления контроля на грузинском направлении" — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Госдума во вторник приняла заявление, в котором рекомендовала правительству РФ рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту. Однако президент России Владимир Путин не поддержал идею ввести экономические ограничения в отношении Грузии.