МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Трендовая инфляция в РФ в июне замедлилась до 5,42% с 5,55% в мае, сообщает Банк России.

"Оценка годовых темпов трендовой инфляции в июне 2019 года понизилась до 5,42% с 5,55% в мае", — говорится в материалах регулятора.

Как отмечает ЦБ, наблюдаемое в июне снижение оценок трендовой инфляции в значительной степени связано со смещением баланса проинфляционных и дезинфляционных временных факторов в сторону последних.

В целом же динамика оценок трендовой инфляции, отмечает регулятор, указывает на то, что инфляционное давление на потребительском рынке находится на уровне, близком к цели по инфляции.