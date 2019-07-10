ВАШИНГТОН, 10 июл — ПРАЙМ. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил на слушаниях в конгрессе, что, несмотря на недавние сильные данные по рынку труда в Соединенных Штатах, глобальные экономические показатели вызывают у него беспокойство.

"Да, мы получили сильные данные по рынку труда США. Но глобальные показатели, данные из Европы по-прежнему, вызывают беспокойство", — сказал Пауэлл, отвечая на вопрос председателя комитета по финансовым услугам палаты представителей Максин Уотерс, уменьшилась ли обеспокоенность регулятора из-за недавних сильных данных по рынку труда.

Он добавил, что дополнительное давление на экономику США сохраняется из-за торгового противостояния с Китаем. "США и Китай возобновили переговоры, это хороший шаг. Но полностью неопределённость с рынка это не убрало", — заметил Пауэлл.

В связи с этим он не стал исключать возможность снижения базовой ставки на июльском заседании ФРС.

Беспокойство регулятора вызывает и продолжающий рост внешнего долга страны.

"Вызывает обеспокоенность рост внешнего долга, который может ослабить инвестиции", — сказал Пауэлл. Этот вопрос необходимо решать через изменения в политике, сказал он, не уточнив, какие именно инструменты необходимо применить для оптимизации соотношения внешних заимствований к ВВП, которое у США сейчас одно из самых высоких в мире.

США достигли установленного лимита на величину госдолга в 22 триллиона долларов, и конгресс должен поднять этот лимит в ближайшее время. Ранее вашингтонский Центр двухпартийной политики США в своем докладе не исключил, что США могут столкнуться с дефолтом уже в первой половине сентября.

В докладе отмечается, что федеральные доходы за 2019 финансовый год были довольно низкими, при этом общий рост выручки составил менее 3%. Согласно докладу, более низкие, чем ожидалось, сборы подоходного налога с предприятий, по-видимому, связаны с сокращением налогов в 2017 году. Несмотря на это, аналитики полагают, что наиболее вероятным временем наступления дефолта остается начало октября.

В начале 2019 года телеканал CNN со ссылкой на данные министерства финансов США сообщал, что государственный долг США вырос более чем на 2 триллиона долларов за время президентства Дональда Трампа и достиг 21,974 триллиона долларов. По информации бюджетного управления конгресса (CBO), госдолг США составил 78% ВВП в 2018 году, что является самым высоким показателем с 1950 года. Отмечается, что дефицит бюджета увеличился с 3,5% ВВП в 2017 году до 3,8% ВВП в 2018 году. По данным телеканала, в случае отсутствия эффективных действий в 2028 году госдолг может составить 96% ВВП.

Пауэлл также рассказал, что обсуждал с Facebook обеспокоенность в связи с запуском криптовалюты Libra.

"На самом деле мы встречались с представителями Facebook в канун объявления о запуске Libra. Мы поддерживаем инновационные проекты, если они работают в законодательном поле и не несут угрозы финансовой стабильности", — сказал он в ходе слушаний в конгрессе.

На уточняющий вопрос конгрессменов, какую угрозу могла бы нести такая валюта, Пауэлл ответил, что необходимо гарантировать, что этот инструмент не будет использован, например, для отмывания денег.

"Libra вызывает серьезную обеспокоенность по вопросам защиты персональных данных, отмывания денег, защиты потребителя, финансовой стабильности", — сказал он.

Он добавил, что такие же встречи Facebook провел с европейскими регуляторами.

ibra – криптовалюта, которая разрабатывается и управляется швейцарским фондом и консорциумом компаний во главе с Facebook. По данным СМИ, продукт уже получил поддержку Visa, Mastercard, PayPal, Uber, eBay, Farfetch и других компаний. Ожидается, что запуск Libra на глобальном уровне пройдёт в первом квартале 2020 года, в конце 2019 года начнётся тестирование.